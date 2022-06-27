Макар – третий игрок в истории НХЛ, взявший «Норрис Трофи» и «Конн Смайт» в один сезон

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар вошёл в историю Национальной хоккейной лиги как третий игрок, которому удалось в один сезон получить «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику НХЛ) и «Конн Смайт Трофи» (награда самому ценному игроку розыгрыша Кубка Стэнли).

Ранее аналогичного успеха добивался знаменитый защитник Бобби Орр, причём дважды, в возрасте 22 и 24 лет (1970 и 1972 годы), и легенда «Детройт Ред Уингс» Никлас Лидстрём (в 2002 году).

Для 23-летнего Макара нынешний сезон был четвёртым в НХЛ. В 77 матчах регулярного чемпионата он набрал 86 (28+58) очков, а в розыгрыше Кубка Стэнли стал третьим бомбардиром после форвардов «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, оформив 29 (8+21) результативных баллов в 20 встречах.