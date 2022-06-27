Стэмкос подчеркнул, что «Тампа» в каждом раунде плей-офф играла с сильными соперниками

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос после поражения в финале Кубка Стэнли от «Колорадо Эвеланш» рассказал о том, что у «молний» был сложный путь в текущем розыгрыше плей-офф и в каждом раунде встречались лучшие соперники.
«В первом раунде играли против, возможно, одного из лучших игроков лиги. Во втором – с обладателями президентского кубка. В третьем мы играли с победителем «Везина Трофи». В финале мы играли с победителем «Норрис Трофи», «Конн Смайт» и обладателями Кубка Стэнли. Это были просто жернова», – цитирует Стэмкоса журналист Крис Кренн в «Твиттере».
Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли «Лайтнинг» выбили «Торонто Мэйпл Лифс» (4-3) вместе с обладателем «Харт Трофи» Остоном Мэттьюсом, во втором прошли победителя регулярного чемпионата «Флориду Пантерз» (4-0), а в финале конференции обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» (4-2) вместе с россиянином Игорем Шестёркиным, который стал лучшим вратарём НХЛ и получил «Везина Трофи». В решающей серии плей-офф «молнии» проиграли «Колорадо» (2-4).
- 27 июня 2022
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