Тренер «Тампы»: не гордился ни одной командой больше, чем этой

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение команды в финальной серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

«Обычно о командах, которые не выиграли, вспоминают не так часто, но я думаю, что эта команда запомнится вам. То, через что прошли эти парни, все травмы… всё хорошо запечатлено в памяти, какими воинами они были. Вы бы видели, что происходило в раздевалке. Я никогда не видел ничего подобного и не гордился ни одной командой больше, чем этой. Я всегда буду помнить их, хоть мы и не выиграли. Но это поражение, конечно, ужасно для нас.

Мы ещё не закончили. За последние восемь лет шесть раз мы доходили до финала конференции. И знаете, что произошло сегодня? Мы потерпели сокрушительное поражение. Мы отыграли весь сезон, чтобы достичь цели. И оказались в двух шагах, чтобы стать частью истории, но эта группа и так уже всё равно стала её частью. То, через что прошла моя команда, просто ошеломительно. Если бы сейчас был регулярный чемпионат, то половина состава была бы набрана из игроков АХЛ. Вы получаете шишки и синяки, но у этой группы было чемпионское сердце. Я буду всегда помнить эту команду», — сказал Купер журналистам.

Напомним, «Тампа» играла в финале Кубка Стэнли три года подряд. В 2020 и 2021 годах «молнии» смогли завоевать трофей.