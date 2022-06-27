Ничушкин стал 36-м россиянином, завоевавшим Кубок Стэнли

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пополнил список россиян, выигрывавших Кубок Стэнли.

В него входят 36 человек – 33 из них выигрывали трофей в качестве игроков, один – в роли тренера (Валерий Буре), ещё два – и как игроки, и как тренеры (Вячеслав Фетисов и Сергей Гончар).

Чаще других из числа россиян главный трофей Национальной хоккейной лиги завоёвывали Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов, Сергей Брылин, Евгений Малкин и Вячеслав Фетисов (дважды как игрок и один раз в качестве тренера).

В финале Кубка Стэнли – 2022 «Колорадо Эвеланш» в серии из шести матчей обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг». 27-летний россиянин Ничушкин набрал 15 (9+6) очков в 20 матчах плей-офф. 4 из 9 шайб он забросил в финальной серии.