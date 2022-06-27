Плющев: этим сезоном Ничушкин отдал долг «Колорадо» за веру в него в прошлые годы

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением об игре российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Всё определила площадка. «Колорадо» продемонстрировало характер, игру. Они были заряжены всю серию. Никакого проходняка не было.



Очень приятно порадовал Валера Ничушкин. Выглядел на протяжении всей серии здорово, играл на характере при микротравмах. В этом сезоне он отдал долг партнёрам и тренерам за то, что они верили в него все сезоны до этого. Ничушкин поймал игру, пульс», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, «Колорадо» в шестом матче финальной серии выиграл у «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и завоевал Кубок Стэнли. 27-летний россиянин Ничушкин провёл самый результативный сезон в своей карьере, набрав 52 (25+27) очка в регулярном чемпионате и ещё 15 (9+6) в плей-офф. В финале плей-офф Валерий забросил четыре шайбы, повторив рекорд клуба по голам на этой стадии.