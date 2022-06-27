Кто стал лучшим российским хоккеистом в плей-офф НХЛ?

27 июня завершился сезон Национальной хоккейной лиги. «Колорадо Эвеланш» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» (счёт серии – 4-2) и завоевал Кубок Стэнли – первый для «лавин» с 2001 года.

Наиболее ярко в плей-офф себя проявили четыре россиянина – нападающий «Тампы» Никита Кучеров, его одноклубник, вратарь Андрей Василевский, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин и форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин.

Кучеров набрал 27 (8+19) очков в 23 играх розыгрыша Кубка Стэнли. Василевский одержал 14 побед в 23 матчах, отражал 92,2% бросков и пропускал в среднем 2,52 шайбы за игру.

Шестёркин добыл 10 побед в 20 встречах и имеет процент отражённых бросков на отметке 92,9% при коэффициенте надёжности 2,59. Ничушкин оформил 15 (9+6) очков в 20 матчах.

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