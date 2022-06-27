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Первый тренер Кучерова прокомментировал победу «Колорадо» в финале Кубка Стенли

Первый тренер Кучерова прокомментировал победу «Колорадо» в финале Кубка Стенли
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Геннадий Курдин, первый тренер форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, поделился мнением о победе «Колорадо Эвеланш» в финале Кубка Стенли»

«Каждый клуб переживает подъём, спад. Сколько лет «Колорадо» шло к этому? Всё сложилось так. Если бы они не выигрывали, у них бы шансов не было. Ведь у многих лидеров заканчиваются контракты. У того же Ничушкина. Сейчас у них большие перемены будут. Все игроки хотят прибавку! Был последний шанс, и они им воспользовались.

Ребята среднего звена «Тампы» ушли на повышение в другие команды. Потолок зарплат мешает им удержать ребят. Поэтому сейчас нет такого. Два года подряд Тампа выиграла, а «Колорадо» на следующий год взять Кубок Стенли не сможет», — сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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