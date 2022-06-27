Первый тренер Кучерова: ну швырнул Василевский шлем. В «Колорадо» вон Кубок Стэнли помяли

Геннадий Курдин, первый тренер нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, прокомментировал эпизод в шестом матче финала Кубка Стэнли, в котором вратарь «молний» Андрей Василевский уже после финальной сирены отбросил лежавший на льду шлем одного из игроков «Колорадо Эвеланш».

«Нормально отношусь к такому проявлению эмоций. Да что тут такого? Ну шлем швырнул. Заострили внимание именно на Василевском. Хотят показать какой-то негатив. Да нормально. Парень канадец из «Колорадо» вообще Кубок Стэнли помял. И ничего вроде! Если бы упал Ничушкин, сказали бы, что он специально это сделал», – сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Во время празднования на льду форвард «лавин» Николя Обе-Кюбель упал вместе с Кубком Стэнли на лёд. Впоследствии выяснилось, что трофей получил повреждения и с одной стороны оказался помятым.