Первый тренер Кучерова: если бы Никита забил, вы бы верещали, какой он хороший

Геннадий Курдин, первый тренер нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, поделился мнением об игре его воспитанника в финале Кубка Стэнли.



«Почему Кучеров ничего не смог сделать? Он сделал первый гол. Почему ему передачу не записали, касание было его. Он выиграл борьбу. Потом в концовке Кучеров два раза бросал. Гол бы забил, и вы бы верещали, какой он хороший. Но не пошла шайба. Бывает. Он старался, боролся до конца», — сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в шестом матче «Колорадо» одержал победу и выиграл серию со счётом 4-2. Ранее «Тампа» выиграла два Кубка Стэнли подряд – в 2020 и 2021 годах.



Российский форвард Никита Кучеров провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 69 очков (25+44). В плей-офф на его счету 27 баллов в 23 встречах (8+19).