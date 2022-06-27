ФХР поздравила Ничушкина с завоеванием Кубка Стэнли

Федерация хоккея России (ФХР) в официальном-телеграм канале поздравила нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина с победой в Кубке Стэнли.
Форвард стал 36-м россиянином, чью фамилию нанесут на главный трофей Национальной хоккейной лиги – в этом списке 33 игрока, один тренер и ещё два человека выигрывали кубок и как игроки, и как тренеры.
27-летний Ничушкин провёл самый результативный сезон в своей карьере. На его счету 52 (25+27) очка в 62 матчах регулярного чемпионата, к которым он добавил 15 (9+6) результативных баллов в плей-офф. При этом Валерий 4 из своих 9 шайб забросил в финальной серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Напомним, в финале «Колорадо» выиграл серию у «молний» со счётом 4-2 и тем самым выиграл первый Кубок Стэнли с 2001 года.
- 27 июня 2022
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