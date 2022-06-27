Василевский поменял шлем во втором периоде и сразу пропустил

Во втором периоде шестого матча серии финала Кубка Стэнли между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш» вратарь «молний» Андрей Василевский был вынужден поменять свой шлем из-за технических проблем.
При счёте 1:0 в пользу «Лайтнинг» Василевский подъехал к скамейке и указал на проблемы со шлемом, после чего сервисмен дал ему другой шлем. Через 18 секунд форвард «Эвеланш» Натан Маккиннон поразил ближний угол ворот «Тампы» и сравнял счёт.
Сразу же после пропущенной шайбы Андрей принял решение поменять несчастливый шлем. Спустя 11 минут он пропустил ещё раз, и эта шайба в итоге оказалась победной.
«Колорадо» обыграл «Тампу» в шестом матче серии финала плей-офф (2:1) и завоевал Кубок Стэнли – впервые с 2001 года. В составе «лавин» обладателем трофея стал россиянин Валерий Ничушкин.
- 27 июня 2022
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