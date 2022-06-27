Кожевников рассказал, за счёт чего Ничушкин выиграл Кубок Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал выступления российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в Кубке Стэнли – 2022.

«Ничушкин молодец, давно к этому шёл. Это и его, и тренерское достижение. Они терпели, давали шансы. Валерий не мог забить 90 матчей, полтора-два года. Надежду дали ему, а он своей работой достиг того, что сейчас достиг. Выиграл Кубок Стэнли», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Сезон-2021/2022 стал для Ничушкина самым результативным в карьере. Он смог набрать 52 (25+27) очка в 62 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф оформил 15 (9+6) результативных баллов, в том числе забив четыре гола в серии финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».