Кожевников рассказал, за счёт чего Ничушкин выиграл Кубок Стэнли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал выступления российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в Кубке Стэнли – 2022.
«Ничушкин молодец, давно к этому шёл. Это и его, и тренерское достижение. Они терпели, давали шансы. Валерий не мог забить 90 матчей, полтора-два года. Надежду дали ему, а он своей работой достиг того, что сейчас достиг. Выиграл Кубок Стэнли», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Сезон-2021/2022 стал для Ничушкина самым результативным в карьере. Он смог набрать 52 (25+27) очка в 62 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф оформил 15 (9+6) результативных баллов, в том числе забив четыре гола в серии финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
- 27 июня 2022
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