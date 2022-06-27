У «Колорадо» есть $25 млн на свободных агентов. Ничушкин, Кемпер и Кадри без контрактов

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» после завоевания Кубка Стэнли столкнётся с проблемой подписания свободных агентов.

По подсчётам сервиса CapFriendly, игроки, имеющие контракты на следующий сезон, суммарно получат $ 56,8 млн при потолке зарплат $ 82,5 млн. Соответственно, генеральный менеджер «Колорадо» Джо Сакик имеет $ 25,7 млн для подписания новых игроков и продления контрактов с хоккеистами, чьи соглашения завершились.

1 июля истекают контракты 12 игроков «Эвеланш» – вратаря Дарси Кемпера, защитников Джека Джонсона, Джоша Мэнсона, Райана Мюррея, нападающих Валерия Ничушкина, Андре Бураковски, Назема Кадри, Энрдю Кольяно, Даррена Хельма, Нико Штурма, Арттури Лехконена и Николя Обе-Кюбеля (двое последних – ограниченно свободные агенты).

В такой ситуации велика вероятность, что некоторые игроки могут покинуть «Эвеланш» и принять более выгодные предложения от других клубов.