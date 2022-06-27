Ландеског – четвёртый в истории НХЛ капитан-легионер, ставший обладателем Кубка Стэнли
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског стал четвёртым в истории НХЛ капитаном, родившимся за пределами Северной Америки и которому удалось выиграть Кубок Стэнли.
Швед Ландеског присоединился к тройке других капитанов-легионеров. В 2008 году его соотечественник Никлас Лидстрём помог «Детройт Ред Уингз» взять Кубок Стэнли, в 2011-м словак Здено Хара стал обладателем трофея в составе «Бостон Брюинз», а в 2018-м россиянин Александр Овечкин привёл к долгожданной победе «Вашингтон Кэпиталз».
Шведский форвард «Эвеланш» не пропустил ни одного матча в розыгрыше Кубка Стэнли – 2022 и набрал 22 (11+11) очка при показателе полезности «+15». Ландеског стал капитаном «Колорадо» в 19 лет и вошёл в историю лиги, как самый молодой капитан.
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