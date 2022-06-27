Сакик – третий в НХЛ, выигравший кубок с одной командой в качестве игрока и генменеджера

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик стал третьим в истории Национальной хоккейной лиги, кому удалось выиграть Кубок Стэнли в качестве игрока и генерального менеджера в одном клубе.
В 1996 и 2001 годах нападающий Сакик завоёвывал главный трофей НХЛ будучи капитаном «Колорадо». Теперь же он смог выиграть кубок с «Эвеланш» и в должности генменеджера – ночью «лавины» обыграли «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и взяли верх в финальной серии (4-2). Таким образом, Сакик внёс вклад в каждый из трёх кубков «Колорадо» в истории клуба.
Сакик повторил достижение Сержа Савара и Милта Шмидта. Савар был восьмикратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс» как игрок и двукратный как генменджер, а Шмидт выиграл трофей по два раза в разных ролях с «Бостон Брюинз».
- 27 июня 2022
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