«Трактор» обменял защитника Алексеева в ЦСКА

Защитник «Трактора» Дмитрий Алексеев, являющийся воспитанником челябинской хоккейной школы, продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает официальный телеграм-канал клуба. Челябинцы получили за игрока денежную компенсацию.

Большую часть времени 24-летний Алексеев проводил в фарм-клубе «Трактора» – «Челмете». В КХЛ на его счету 27 матчей и одна голевая передача, в то время как в Высшей хоккейной лиге он провёл 219 игр и набрал 54 (15+39) очка за результативность при показателе полезности «-10».

«Хочется поблагодарить Дмитрия за годы, проведённые в системе нашего клуба. Он всегда честно и максимально ответственно подходил к своей работе. Успехов на новом месте», – прокомментировал переход генеральный директор «Трактора» Иван Савин.