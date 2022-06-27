У «Тампы» не осталось места под потолком зарплат, Палат – без контракта на сезон-2022/2023

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа столкнётся с проблемами при комплектовании состава на следующий сезон.

По данным портала CapFriendly, игроки «Тампы» с действующими контрактами в следующем сезоне суммарно заработают почти $ 84,5 млн при потолке зарплат $ 82,5 млн. При этом в ведомости не будет учитываться контракт защитника Брента Сибрука на сумму $ 6,875 млн, который пропустил последние два сезона и находится в долгосрочном списке травмированных.

С одной стороны, это немного упрощает манёвры БрисБуа, но с другой – этого будет недостаточно для подписания нового соглашения с Ондржеем Палатом. Помимо Палата, контракты истекают ещё у двоих игроков – одного из ключевых защитников «молний» в плей-офф Яна Рутты и форварда Ника Пола, который в дебютном розыгрыше Кубка Стэнли набрал 9 (5+4) очков.

В минувшем сезоне Палат зарабатывал $ 5,3 млн, Рутта — $1,3 млн, а Пол – $ 1,35 млн.