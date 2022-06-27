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«Колорадо» показал второй процент реализации большинства в истории плей-офф НХЛ

«Колорадо» показал второй процент реализации большинства в истории плей-офф НХЛ
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Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» добился второго результата в истории розыгрышей Кубка Стэнли по проценту реализации численного преимущества в матчах плей-офф, сообщает TSN Stats Centre в «Твиттере».

«Лавины» при розыгрыше большинства забили 20 голов после 61-й попытки – это 32,8%. Лучший показатель реализации большинства продемонстрировали игроки «Нью-Йорк Айлендерс» в 1981 году, когда использовали 37,8% своих возможностей.

При этом «Нью-Йорк Рейнджерс» в Кубке Стэнли – 2022 реализовал 32,1% попыток в большинстве и стал пятым по этому показателю в истории плей-офф НХЛ.

Топ-5 по реализации большинства в розыгрышах Кубка Стэнли*:

1. «Нью-Йорк Айлендерс» – 37,8% – 1981.
2. «Колорадо Эвеланш» – 32,8% – 2022.
3. «Бостон Брюинз» – 32,4% – 2019.
4. «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 32,4% – 2021.
5. «Нью-Йорк Рейнджерс» – 32,4% – 2022.

* – при условии, что команда провела более 13 матчей за один плей-офф.

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