Савин: победу Ничушкина в КС можно расценить как ещё один успех челябинского хоккея

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал победу в Кубке Стэнли — 2022 «Колорадо Эвеланш», в составе которого выступает воспитанник челябинского хоккея — Валерий Ничушкин.



«Победу Валерия Ничушкина в Кубке Стэнли можно расценить как ещё один большой успех челябинского хоккея. Мы гордимся нашим воспитанником, ставшим одним из лидеров «Колорадо» в этом плей-офф. Хочется отметить и характер Валерия, который прошёл через множество трудностей и проблем в карьере, благополучно их преодолев и завоевав большой трофей. Он настоящий молодец и профессионал. Будем рады видеть Ничушкина в Челябинске на родной арене», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Отметим, что 27-летний хоккеист выступал за «Трактор» в сезоне КХЛ-2012/2013, проведя 18 встреч в регулярном чемпионате, набрав 6 (4+2) баллов. В плей-офф 2013 года Ничушкин сыграл в 25 матчах, заработав 9 (6+3) очков.