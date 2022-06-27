Савин: победу Ничушкина в КС можно расценить как ещё один успех челябинского хоккея

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал победу в Кубке Стэнли — 2022 «Колорадо Эвеланш», в составе которого выступает воспитанник челябинского хоккея — Валерий Ничушкин.
«Победу Валерия Ничушкина в Кубке Стэнли можно расценить как ещё один большой успех челябинского хоккея. Мы гордимся нашим воспитанником, ставшим одним из лидеров «Колорадо» в этом плей-офф. Хочется отметить и характер Валерия, который прошёл через множество трудностей и проблем в карьере, благополучно их преодолев и завоевав большой трофей. Он настоящий молодец и профессионал. Будем рады видеть Ничушкина в Челябинске на родной арене», — сказал Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Отметим, что 27-летний хоккеист выступал за «Трактор» в сезоне КХЛ-2012/2013, проведя 18 встреч в регулярном чемпионате, набрав 6 (4+2) баллов. В плей-офф 2013 года Ничушкин сыграл в 25 матчах, заработав 9 (6+3) очков.
- 27 июня 2022
-
17:08
-
16:50
-
16:36
-
16:23
-
15:59
-
15:42
-
15:27
-
15:08
-
14:50
-
14:30
-
14:00
-
13:49
-
13:33
-
13:05
-
12:35
-
12:30
-
12:20
-
12:12
-
12:05
-
12:00
-
11:55
-
11:50
-
11:49
-
11:41
-
11:35
-
11:30
-
11:20
-
11:09
-
11:07
-
11:02
-
11:00
-
10:46
-
10:40
-
10:25
-
10:24