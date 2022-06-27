Российский форвард системы «Колорадо» подвёл итоги сезона НХЛ

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев подвёл итоги сезона, в котором его клуб стал обладателем Кубка Стэнли.



«That’s it. Самый длинный сезон в карьере подошёл к концу. Я встал на коньки в начале прошлого июля, а снимаю через год. Очень устал.



«Колорадо» взял Кубок, но себя особо причастным не считаю. Думаю, всем понятно почему. Но я был с чемпионской командой от начала и до конца предсезонного кэмпа, провёл 18 матчей за основу и варился внутри во время финальной серии. Многое видел, многое понял. Приобрёл большой опыт. Надеюсь, он поможет в будущем, всё-таки тренировался и играл с великими хоккеистами, большими мастерами. Валера – топище! Паша — лучший!» — написал Мальцев в своём телеграм-канале.



24-летний нападающий провёл 18 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, не набрав результативных баллов при показателе полезности «-5». В плей-офф Мальцев на льду не появился.