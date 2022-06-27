Марун: когда выйдет отчёт о травмах игроков «Тампы», вы будете шокированы. Горжусь парнями
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун по окончании финальной серии Кубка Стэнли — 2022 с «Колорадо Эвеланш» (2-4) прокомментировал итоги сезона.
«Когда выйдет отчёт о травмах, вы будете шокированы. Я сильно горжусь парнями за то, что они сделали за последние три года. «Тампа» совершила адский пробег, сейчас мы просто потерпели неудачу», — приводит слова Маруна ESPN.
На счету 34-летнего форварда 23 матча в прошедшем плей-офф Национальной хоккейной лиги, в которых он забросил четыре шайбы и отдал две голевые передачи при полезности «+4».
Отметим, что «Тампа» становилась обладателем Кубка Стэнли в 2020 и 2021 году, в решающих сериях обыграв «Даллас Старз» (4-2) и «Монреаль Канадиенс» (4-1) соответственно.
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