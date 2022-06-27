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Айзерман: Сакик проделал невероятную работу по созданию чемпионского «Колорадо»

Айзерман: Сакик проделал невероятную работу по созданию чемпионского «Колорадо»
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Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Стив Айзерман прокомментировал работу Джо Сакика в аналогичной должности в «Колорадо Эвеланш». «Лавины» стали обладателями Кубка Стэнли — 2022, в решающей серии обыграв «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4-2.

«Джо и его сотрудники проделали невероятную работу по созданию чемпионской команды благодаря терпению при поиске и развитии отличного костяка, а затем добавлению к нему игроков, подписанных точечно или в результате хитрых обменов», — приводит слова Айзермана The Athletic.

Напомним, на пути к трофею «Колорадо» также обыграл «Нэшвилл Предаторз» (4-0), «Сент-Луис Блюз» (4-2) и «Эдмонтон Ойлерз» (4-2). «Эвеланш» одержали первую победу в плей-офф НХЛ с 2001 года.

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