ESPN: «Колорадо» — главный фаворит Кубка Стэнли — 2023, «Тампа» и «Рейнджерс» — в топ-5

«Колорадо Эвеланш» — главный фаворит следующего сезона Национальной хоккейной лиги по мнению американских букмекеров, сообщает ESPN.



Второе место в списке претендентов на Кубок Стэнли занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», замыкают тройку «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Следом идут «Флорида Пантерз», «Вегас Голден Найтс», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Эдмонтон Ойлерз». Наименьшие шансы на победу в плей-офф у «Аризоны Койотс».



Напомним, «Колорадо» стал обладателем Кубка Стэнли — 2022, в финальной серии обыграв «Тампу» (4-2). Этот титул стал третьим для «Эвеланш» в истории. Ранее в розыгрышах плей-офф — 2020 и 2021 «молнии» выигрывали трофей, оказавшись сильнее «Даллас Старз» (2020 год, 4-2) и «Монреаль Канадиенс» (2021 год, 4-1).