Хоккеист «Лады» об инциденте с Ротенбергом: обычный игровой момент, пожали друг другу руки

Хоккеист «Лады» Илья Чабан, выступавший на турнире Федерации хоккея России в формате 3х3, высказался об инциденте с главным тренером СКА Романом Ротенбергом, также выступавшим в соревнованиях в качестве игрока за команду «Санкт-Петербург», когда во время силовой борьбы за воротами Ротенберг ударил Чабана клюшкой.



«Всё нормально, произошёл обычный игровой момент, в хоккее такое случается. Мы после игры пожали друг другу руки, все же видели, нас даже не разводили. Хоккей — эмоциональная игра, я это прекрасно знаю, сам же играю. Так что всё в порядке», — сказал Чабан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.



Напомним, победителем турнира стала команда Казани, в финале переигравшая Москву — 2:1.