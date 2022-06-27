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Хоккеист «Лады» об инциденте с Ротенбергом: обычный игровой момент, пожали друг другу руки

Хоккеист «Лады» об инциденте с Ротенбергом: обычный игровой момент, пожали друг другу руки
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Хоккеист «Лады» Илья Чабан, выступавший на турнире Федерации хоккея России в формате 3х3, высказался об инциденте с главным тренером СКА Романом Ротенбергом, также выступавшим в соревнованиях в качестве игрока за команду «Санкт-Петербург», когда во время силовой борьбы за воротами Ротенберг ударил Чабана клюшкой.

«Всё нормально, произошёл обычный игровой момент, в хоккее такое случается. Мы после игры пожали друг другу руки, все же видели, нас даже не разводили. Хоккей — эмоциональная игра, я это прекрасно знаю, сам же играю. Так что всё в порядке», — сказал Чабан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.

Напомним, победителем турнира стала команда Казани, в финале переигравшая Москву — 2:1.

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