Роман Ротенберг прокомментировал инцидент с его участием на турнире 3х3

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением о хоккее в формате 3х3, а также об инциденте с игроком «Лады» Ильёй Чабаном.
«Формат хоккея 3х3 — для всех, эта идея всех объединяет. Там играют и профессионалы с большими контрактами, и те ребята, кто не сумел достичь каких-то высот. Для игроков КХЛ — это часть подготовки к сезону. Приятно, что болельщикам интересен такой формат. В дальнейшем мы планируем запустить лигу хоккея 3х3, там будут площадки уменьшенного размера 20х40, это даст больше динамики, больше голов, больше зрелищности.
Резонансный эпизод с моим участием (Ротенберг во время борьбы ударил клюшкой 20-летнего хоккеиста «Лады» Илью Чабана. — Прим. «Чемпионата»)? Хоккей — это очень плотный вид спорта, как дзюдо, борьба на каждом участке. Илья — дерзкий молодой парень, играет в жёсткой манере, но после игры мы пожали друг другу руки. Разошлись без претензий, как это всегда бывает в хоккее», — сказал Ротенберг в эфире «Матч ТВ».
- 27 июня 2022
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