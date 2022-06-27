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«Чикаго» объявил о назначении Люка Ричардсона на должность главного тренера клуба

«Чикаго» объявил о назначении Люка Ричардсона на должность главного тренера клуба
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Пресс-служба «Чикаго Блэкхоукс» сообщила о назначении Люка Ричардсона на должность главного тренера клуба. Отмечается, что он станет 40-м наставником в истории «индейцев».

Напомним, в ноябре 2021 года «Чикаго» уволил с поста главного тренера клуба Джереми Коллитона, до конца регулярного сезона обязанности наставника исполнял Дерек Кинг. По итогам регулярки «Блэкхоукс» заняли 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, не сумев пробиться в плей-офф НХЛ.

Отметим, что 53-летний Ричардсон ранее работал в «Монреаль Канадиенс» в качестве помощника главного тренера. Он занимал эту должность с 2018 года.

Напомним, в последний раз «Чикаго» выигрывал Кубок Стэнли в 2015 году, в финале обыграв «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2).

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