Светлов: главная статистика финала НХЛ — силовые. 80 в среднем за игру — феноменально!

Бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов подвёл итоги финальной серии Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2).



«Прежде всего хочу сказать, что финальная серия получилась, став кульминацией всего заокеанского сезона. «Колорадо» и «Тампа» по ходу противостояния подстраивались друг под друга, шла тактическая борьба. Было видно, что претендент уделил особое внимание ударному звену чемпиона во главе с Кучеровым и Стэмкосом. В свою очередь, «Тампе» было сложнее, поскольку у «Колорадо» глубже состав и угроза шла минимум от трёх звеньев.



Что удивило в шестом матче? Все ведущие игроки команд вышли на пик, уровень хоккея был очень высоким. Пожалуй, сюрпризом стала надёжная игра вратаря «Колорадо» Кемпера, хотя его называли чуть ли не слабым звеном команды. Но он сумел подняться на высочайший уровень Василевского, стал одним из гарантов победы.



Бросилась в глаза предельная плотность и интенсивность хоккея. С одной стороны — высокий индивидуальный уровень мастерства хоккеистов, приводивший к большому количеству комбинаций, с другой — командные скорости, с третьей — контактность игры. Ни один хоккеист, даже самый звёздный, не выпадал из этого игрового конвейера, никто не играл на чистых шайбах.



Для меня главная статистика этой серии — в количестве силовых приёмов, 476 в шести матчах, в среднем почти 80 за игру. Феноменальные цифры! «Колорадо» и «Тампа» — отнюдь не самые силовые команды НХЛ, но, наверное, самые играющие, скоростные, техничные. Тем не менее в финале мы не увидели ни одного проката, каждую смену шёл силовой приём.



В этом особенность современного хоккея НХЛ, лидеры которой взяли всё лучшее и из североамериканского стиля, и из европейского. Агрессия, помноженная на мастерство и комбинационность, — это о лучших клубах НХЛ.



Валерия Ничушкина поздравляю с сезоном личного прорыва и Кубком Стэнли. О чём говорить, если в «золотом» матче он провёл на льду под 23 минуты — больше всех остальных форвардов обеих команд», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.