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Братья Седин, Луонго и Альфредссон вошли в Зал хоккейной славы НХЛ

Братья Седин, Луонго и Альфредссон вошли в Зал хоккейной славы НХЛ
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Несколько бывших игроков были включены в Зал хоккейной славы Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба НХЛ.

В Зал попали следующие игроки: братья Даниэль и Хенрик Седин, Роберто Луонго, Даниэль Альфредссон и Херб Карнеги, а также одна женщина — Рикка Саллинен.

Отметим, что новыми членами Зала ежегодно могут стать максимум шесть человек. Среди других кандидатов также находились бывшие российские хоккеисты Борис Михайлов, Александр Могильный, Сергей Гончар.

В Зал хоккейной славы ранее были введены 10 российских хоккеистов: Владислав Третьяк (1989 год), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Фёдоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018) и Сергей Зубов (2019), а также Анатолий Тарасов (1974) в категории «Основатели».

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