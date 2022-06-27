Братья Седин, Луонго и Альфредссон вошли в Зал хоккейной славы НХЛ

Несколько бывших игроков были включены в Зал хоккейной славы Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба НХЛ.



В Зал попали следующие игроки: братья Даниэль и Хенрик Седин, Роберто Луонго, Даниэль Альфредссон и Херб Карнеги, а также одна женщина — Рикка Саллинен.



Отметим, что новыми членами Зала ежегодно могут стать максимум шесть человек. Среди других кандидатов также находились бывшие российские хоккеисты Борис Михайлов, Александр Могильный, Сергей Гончар.



В Зал хоккейной славы ранее были введены 10 российских хоккеистов: Владислав Третьяк (1989 год), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Фёдоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018) и Сергей Зубов (2019), а также Анатолий Тарасов (1974) в категории «Основатели».