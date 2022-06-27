Журналист ESPN раскритиковал решение не включать Могильного в Зал славы НХЛ в 2022 году

Журналист ESPN Грег Вышински критически отреагировал на опубликованный список игроков, включённых в Зал хоккейной славы Национальной хоккейной лиги.



«Два несправедливых решения по итогам включения новых игроков в Зал хоккейной славы НХЛ. Отсутствие в списке Александра Могильного дошло до уровня абсурда Пэта Бёрнса (легендарного канадского тренера долгое время не включали в Зал славы НХЛ. — Прим. «Чемпионата»). Особенно с учётом того, какие форварды были выбраны в этом году.



Также с 2010 года лишь один раз в Зал были включены сразу две женщины, что является абсолютной шуткой», — написал Вышински.



Отметим, что членами Зала славы НХЛ ежегодно могут стать максимум шесть человек (четыре представителя мужского хоккея, два – женского). Сегодня стало известно, что новыми членами Зала стали братья Даниэль и Хенрик Седин, Роберто Луонго, Даниэль Альфредссон и Херб Карнеги, а также одна женщина — Рикка Саллинен.

Новость по теме Братья Седин, Луонго и Альфредссон вошли в Зал хоккейной славы НХЛ