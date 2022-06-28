Обозреватель НХЛ назвал 10 главных интриг межсезонья. Контракт Малкина — в их числе

Обозреватель НХЛ и ведущий подкаста NHL at the Rink Дэн Розен специально для официального сайта лиги выделил 10 главных интриг грядущего межсезонья.

Будет ли Шейн Райт выбран под первым номером драфта? Обменяет ли «Нью-Джерси Дэвилз» второй пик первого раунда драфта-2022? Подпишет ли Филип Форсберг новый контракт с «Нэшвилл Предаторз»? Сумеет ли договориться «Калгари Флэймз» по новому соглашению с Джонни Годро? Достиг ли «Питтсбург Пингвинз» конца эпохи и смогут ли они решить проблемы с контрактами Криса Летанга и Евгения Малкина? Сможет ли руководство «Колорадо Эвеланш» сохранить состав после успешного сезона? Останется ли Кэри Прайс в «Монреаль Канадиенс»? Кто заполнит оставшиеся тренерские вакансии в «Виннипег Джетс», «Бостон Брюинз» и «Детройт Ред Уингз»? Когда «Сан-Хосе Шаркс» найдёт нового генерального менеджера? Продолжат ли карьеру в НХЛ Здено Хара и Джо Торнтон?

Напомним, в завершившемся сезоне Кубок Стэнли завоевали хоккеисты «Колорадо Эвеланш», которые обыграли в финальной серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2).

«Колорадо» — новый чемпион НХЛ.