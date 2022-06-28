Обозреватель НХЛ назвал 10 главных интриг межсезонья. Контракт Малкина — в их числе
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Обозреватель НХЛ и ведущий подкаста NHL at the Rink Дэн Розен специально для официального сайта лиги выделил 10 главных интриг грядущего межсезонья.
- Будет ли Шейн Райт выбран под первым номером драфта?
- Обменяет ли «Нью-Джерси Дэвилз» второй пик первого раунда драфта-2022?
- Подпишет ли Филип Форсберг новый контракт с «Нэшвилл Предаторз»?
- Сумеет ли договориться «Калгари Флэймз» по новому соглашению с Джонни Годро?
- Достиг ли «Питтсбург Пингвинз» конца эпохи и смогут ли они решить проблемы с контрактами Криса Летанга и Евгения Малкина?
- Сможет ли руководство «Колорадо Эвеланш» сохранить состав после успешного сезона?
- Останется ли Кэри Прайс в «Монреаль Канадиенс»?
- Кто заполнит оставшиеся тренерские вакансии в «Виннипег Джетс», «Бостон Брюинз» и «Детройт Ред Уингз»?
- Когда «Сан-Хосе Шаркс» найдёт нового генерального менеджера?
- Продолжат ли карьеру в НХЛ Здено Хара и Джо Торнтон?
Напомним, в завершившемся сезоне Кубок Стэнли завоевали хоккеисты «Колорадо Эвеланш», которые обыграли в финальной серии «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2).
«Колорадо» — новый чемпион НХЛ.
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