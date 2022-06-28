Василевский занял четвёртое место в голосовании за «Конн Смайт Трофи»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский расположился на четвёртом месте в голосовании претендентов на «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку плей-офф. Об этом сообщает Ассоциация профессиональных хоккейных журналистов (PHWA) на официальном сайте.



По версии журналистов лучшим игроком плей-офф стал защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, набравший 90 очков в голосовании. Примечательно, что Макара поставили на первое место все 18 опрошенных.



Второе место занял форвард «Колорадо» Натан Маккиннон (47 очков), тройку замкнул Микко Рантанен (7 очков).



Голкипер «Тампы» Андрей Василевский занял четвёртое место с четырьмя баллами. Четыре журналиста поставили его на третье место.



Отметим, что российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина поставили на третье место три журналиста.

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