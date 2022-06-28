Каменский вспомнил, как игроки «Колорадо» отнеслись к переезду в Денвер
Поделиться
Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Валерий Каменский рассказал, как команда переезжала из Квебека в Денвер. В мае 1995 года владельцы «Квебек Нордикс», за который выступал Каменский, столкнулись с финансовыми проблемами и продали клуб. Покупатели назвали его «Колорадо Эвеланш» и перевезли в свой город.
«Команду приняли отлично – как родных. Во всём помогали – обустраиваться, выбирать квартиры, во всех отношениях помогали. Сам переезд был сюрпризом, неожиданно произошёл. Но мы, как говорится, солдаты: нам сказали ехать – и мы поехали. Конечно, Денвер – хороший город, и в хороший город всегда приятно ехать», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Комментарии
- 28 июня 2022
-
10:05
-
09:15
-
09:02
-
08:28
-
07:22
- 27 июня 2022
-
23:30
-
23:16
-
22:45
-
22:28
-
22:20
-
22:05
-
21:46
-
21:17
-
20:27
-
19:29
-
19:20
-
19:13
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:52
-
18:22
-
17:36
-
17:08
-
16:50
-
16:36
-
16:23
-
15:59
-
15:42
-
15:27
-
15:08
-
14:50
-
14:30
-
14:00
-
13:49
Партнерский контент