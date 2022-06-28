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Каменский вспомнил, как игроки «Колорадо» отнеслись к переезду в Денвер

Каменский вспомнил, как игроки «Колорадо» отнеслись к переезду в Денвер
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Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Валерий Каменский рассказал, как команда переезжала из Квебека в Денвер. В мае 1995 года владельцы «Квебек Нордикс», за который выступал Каменский, столкнулись с финансовыми проблемами и продали клуб. Покупатели назвали его «Колорадо Эвеланш» и перевезли в свой город.

«Команду приняли отлично – как родных. Во всём помогали – обустраиваться, выбирать квартиры, во всех отношениях помогали. Сам переезд был сюрпризом, неожиданно произошёл. Но мы, как говорится, солдаты: нам сказали ехать – и мы поехали. Конечно, Денвер – хороший город, и в хороший город всегда приятно ехать», – сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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