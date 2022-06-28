Нападающий ЦСКА Гуськов рассказал, зачем занимается боксом

Нападающий ЦСКА Матвей Гуськов рассказал о занятиях другими видами спорта.
«Гольф? Получилось поиграть в гольф, очень понравилось. Как-то раз года три назад я уже пробовал, было очень тяжело. Тогда у меня не было наставника, некому было показать, как правильно держать клюшку, как бить по мячу. Помню, что тогда ударил так, что целый кусок травы вылетел из-под клюшки, а мяч как лежал, так и остался на том же месте. В этот раз был отличный наставник, который показал, как держать клюшку, как бить. Почти сразу всё получалось. Очень зацепила меня эта игра, думаю, что теперь буду иногда выбираться. Интересный и новый вид спорта для меня, можно с друзьями поиграть. На гольф-полях отличные виды, красивый пейзаж. Буду стараться летом находить на игру время.
Переключаться на другие виды спорта – интересно. В хоккей ты играешь круглый год. А тут какое-то разнообразие в виде других игр, которое, на мой взгляд, ещё и помогает развить какие-то физические качества. В разных видах спорта нужна разная подготовка. Это и интересно, и полезно для тебя как для спортсмена в межсезонье.
Один из соперников рассказал по ходу сезона, что занимаюсь боксом? Да, это был Александр Никишин, мой хороший друг, который после матча и драки с Лехтеря рассказал журналистам, что я занимаюсь боксом. Как я тогда в микст-зоне и говорил, у меня нет какой-то нацеленности на то, чтобы выходить драться или стать тафгаем. Но стараюсь иногда заниматься. Это помогает подтянуть физические кондиции. Это больше для поддержания и улучшения своей физической формы.
В основном отпуск провёл с семьёй. Успел отдохнуть, набраться сил к новому сезону. Конечно же, очень уже скучаю по хоккею, хочется начать новый чемпионат. Уже давно тренируюсь, готовлюсь. Успел соскучиться и по команде, и по играм, и по болельщикам чуть ли не через неделю после окончания сезона. Когда ты любишь хоккей, то уже не можешь без него, это твоя жизнь. Очень скучаю по ребятам, играм и нашим замечательным болельщикам, которые весь сезон нас поддерживали, за что им огромное спасибо. Жду не дождусь старта нового чемпионата. До встречи на стадионе!» – цитирует Гуськова официальный сайт ЦСКА.
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