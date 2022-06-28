Даниэль Седин — о брате: каждый день я хотел победить Хенрика

Бывший хоккеист НХЛ Даниэль Седин, включённый в Зал хоккейной славы вместе с братом Хенриком, рассказал, что конкуренция с братом помогла ему добиться высоких достижений.



«Нашей целью всегда было стать лучшими игроками, какими мы только могли быть. Думаю, что мы старались помогать друг другу в этом.



Мы соревновались и подталкивали друг друга. Каждый день я хотел победить Хенрика, с самого детства. Думаю, что мы помогли друг другу реализовать свой потенциал», – цитирует Седин официальный сайт НХЛ.



Напомним, в Зал хоккейной славы входят 10 российских хоккеистов: Владислав Третьяк (1989 год), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Фёдоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018) и Сергей Зубов (2019), а также Анатолий Тарасов (1974) в категории «Основатели».

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