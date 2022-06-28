Даниэль Седин — о брате: каждый день я хотел победить Хенрика

Бывший хоккеист НХЛ Даниэль Седин, включённый в Зал хоккейной славы вместе с братом Хенриком, рассказал, что конкуренция с братом помогла ему добиться высоких достижений.
«Нашей целью всегда было стать лучшими игроками, какими мы только могли быть. Думаю, что мы старались помогать друг другу в этом.
Мы соревновались и подталкивали друг друга. Каждый день я хотел победить Хенрика, с самого детства. Думаю, что мы помогли друг другу реализовать свой потенциал», – цитирует Седин официальный сайт НХЛ.
Напомним, в Зал хоккейной славы входят 10 российских хоккеистов: Владислав Третьяк (1989 год), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Фёдоров (2015), Сергей Макаров (2016), Александр Якушев (2018) и Сергей Зубов (2019), а также Анатолий Тарасов (1974) в категории «Основатели».
- 28 июня 2022
-
12:08
-
11:51
-
11:15
-
11:02
-
10:05
-
09:15
-
09:02
-
08:28
-
07:22
- 27 июня 2022
-
23:30
-
23:16
-
22:45
-
22:28
-
22:20
-
22:05
-
21:46
-
21:17
-
20:27
-
19:29
-
19:20
-
19:13
-
19:08
-
19:05
-
19:00
-
18:52
-
18:22
-
17:36
-
17:08
-
16:50
-
16:36
-
16:23
-
15:59
-
15:42
-
15:27
-
15:08