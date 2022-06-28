«Сочи» подписал двусторонний контракт с Иванюженковым
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Хоккейный клуб «Сочи» в телеграм-канале объявил о подписании контракта с нападающим Артёмом Иванюженковым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год и носит двусторонний характер.
Форвард является воспитанником подольского «Витязя», за который в КХЛ выступал на протяжении трёх сезонов. В КХЛ Артём провёл 69 матчей, в которых набрал два очка – забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.
Также форвард выступал в Северной Америке за различные клубы USHL, AHL и ECHL. В USHL стал чемпионом весной 2019 года.
Кроме того, Иванюженков имеет опыт выступления за юношеские и юниорские сборные России: дважды принимал участие в Мемориале Глинки, также играл на Мировом кубке Вызова, и на юниорском чемпионате мира 2015 года.
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