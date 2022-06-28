Джордан Уил подпишет двухлетний контракт с московским «Динамо» после обмена из «Ак Барса»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Ак Барса» Джордан Уил продолжит карьеру в московском «Динамо». На данный момент канадский форвард имеет контракт с казанским клубом, рассчитанный до 30 апреля 2023 года, но в ближайшее время он будет обменян в столичную команду. По нашей информации, форвард после официального проведения сделки заключит двухлетнее соглашение с московским клубом.

Для 30-летнего Уила сезон-2021/2022 был первым в Континентальной хоккейной лиге. Он провёл 42 матча за «Ак Барс» в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина и набрал 32 (12+20) очка при показателе полезности «-1».

Ранее Уил выступал в НХЛ, где играл за «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфию Флайерз» и «Монреаль Канадиенс».