Джордан Уил подпишет двухлетний контракт с московским «Динамо» после обмена из «Ак Барса»
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Ак Барса» Джордан Уил продолжит карьеру в московском «Динамо». На данный момент канадский форвард имеет контракт с казанским клубом, рассчитанный до 30 апреля 2023 года, но в ближайшее время он будет обменян в столичную команду. По нашей информации, форвард после официального проведения сделки заключит двухлетнее соглашение с московским клубом.
Для 30-летнего Уила сезон-2021/2022 был первым в Континентальной хоккейной лиге. Он провёл 42 матча за «Ак Барс» в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина и набрал 32 (12+20) очка при показателе полезности «-1».
Ранее Уил выступал в НХЛ, где играл за «Лос-Анджелес Кингз», «Филадельфию Флайерз» и «Монреаль Канадиенс».
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