Защитник Дронов сообщил «Металлургу» о желании продолжить карьеру в НХЛ

Как стало известно «Чемпионату», в магнитогорском «Металлурге» очень хотят оставить в своих рядах защитника Григория Дронова, однако сам хоккеист уже уведомил руководство команды о том, что намерен продолжить карьеру в НХЛ, где его интересы представляет известный агент Пол Теофанос.

В прошедшем сезоне 24-летний защитник провёл 24 матча в регулярном чемпионате и набрал 14 очков: забросил пять шайб и отдал девять результативных передач. В плей-офф на его счету одна результативная передача в шести встречах.

Дронов выступает за основную команду «Металлурга» с сезона-2016/2017. Ранее он также играл за молодёжную команду магнитогорцев «Стальные Лисы».

Напомним, по итогам прошлого сезона магнитогорцы вышли в плей-офф с первого места в таблице Восточной конференции и дошли до финала, где уступили московскому ЦСКА в семи матчах.