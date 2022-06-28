38-летний экс-форвард СКА Торесен продлил контракт со «Сторхамаром»

Экс-нападающий петербургского СКА и уфимского «Салавата Юлаева» 38-летний Патрик Торесен продлил контракт с норвежским «Сторхамаром» на один год, сообщает официальный сайт клуба.
В прошедшем сезоне хоккеист провёл 37 матчей в регулярном чемпионате и набрал 58 очков: забросил 20 шайб и отдал 32 результативные передачи. В плей-офф на его счету девять баллов в 15 встречах – три гола и шесть передач.
По итогам плей-офф «Сторхамар» дошёл до финала, где всухую уступил «Ставангеру» (0-4).
Отметим, что Торесен является капитаном команды.
В России хоккеист выступал за уфимский «Салават Юлаев» и петербургский СКА. За уфимцев он играл с 2009 по 2011 год, за петербуржцев – с 2011 по 2015-й и с 2017 по 2018 год.
Напомним, Торесен – дважды обладатель Кубка Гагарина.
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