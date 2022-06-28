Абрамов — о Попове: невероятно — в 41 год быть самым быстрым игроком

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов рассказал о работе с главным тренером Сергеем Фёдоровым и поделился мнением о форварде команды Александре Попове.
«Весь плей-офф для ЦСКА получился тяжёлым. «Локомотив» обыграли 4-0 в серии, но было очень непросто, четыре овертайма даже в одном матче было. Потом «Динамо» прошли. Против СКА «горели» 2-3 в серии, были на волоске. А в финальной серии выиграть с 1-3 – не все команды на это способны. Поэтому ЦСКА с Кубком Гагарина.
Несмотря на то что мы проигрывали 1-3 в серии, всё равно внутри была уверенность в своих силах. Просто поговорили в команде друг с другом. Все считали несправедливым поражение в четвёртом матче, поехали в Магнитку и «забрали» игру в овертайме. Думаю, тот матч и стал решающим. После этого появилось чувство, что мы сможем выиграть в серии.
Смог ли доказать Фёдоров, что он не только великий игрок, но и сильный тренер? Он очень сильный тренер. У него есть чутьё – как потасовать звенья, к кому кого поставить. Сергей Викторович понимает хоккей. Он выдающийся профессионал и знает, что делать. Конечно, авторитет в команде у него очень большой. То, что команда выиграла Кубок, это весомый аргумент для того, чтобы получить награду лучшему тренеру.
Александр Попов? Невероятно – в 41 год быть самым быстрым игроком! После матча смотрим статистику КХЛ по средней скорости, а у Попова – 38 км/ч! Он своим примером вдохновлял других. Абсолютно заслуженно Александр Попов получил приз самому ценному игроку плей-офф. Он был просто лучшим в команде. У него огромный опыт, которым он делился с другими, очень много подсказывал – как на льду, так и за его пределами. В финальном матче забил победный гол, играя с травмой», – цитирует Абрамова «РБ Спорт».
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