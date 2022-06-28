Магнитогорский «Металлург» сообщил о планах предсезонной подготовки
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Магнитогорский «Металлург» на официальном сайте команды опубликовал план предсезонной подготовки к чемпионату КХЛ сезона-2022/2023.
С 11 по 17 июля пройдёт лагерь развития молодых игроков, 18 июля пройдёт первый сбор команды после отпуска.
С 19 по 23 июля команда пройдёт медицинские тесты, в эти же дни начнётся тренировочный процесс. С 24 июля по 4 августа команда проведёт сбор в Минске.
С 9 по 12 августа «Металлург» сыграет на Мемориале И.Х. Ромазана, с 16 по 20 августа – на турнире за Кубок президента Республики Казахстан, а с 24 по 27 августа – на Кубке губернатора Челябинской области. 1 сентября в Москве состоится Кубок Открытия, в котором «Магнитка» сыграет с действующим победителем Кубка Гагарина московским ЦСКА.
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