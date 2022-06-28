The Athletic: генменеджер «Рейнджерс» Друри открыто недоволен игрой Панарина в плей-офф

Журналист The Athletic Артур Стэйпл сообщил, что генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри открыто заявил, что недоволен игрой россиянина Артемия Панарина в плей-офф.

«Это был сложный плей-офф для лучшего бомбардира команды. А с учётом того, что Панарин не может быть обменян в течение оставшихся четырёх лет его контракта, почти невозможно представить, что он куда-то пойдёт. Тем не менее два источника в лиге сообщили, что Друри открыто недоволен игрой Панарина в плей-офф, хотя он набрал 16 очков в 20 играх. Но это не тот стабильный результат, на который в «Рейнджерс» надеялись и в котором нуждались. Если возникнут разногласия, Панарин мог бы попросить об обмене, потому что почти невозможно сдвинуть этот гигантский контракт», – написал Стэйпл на сайте The Athletic.