Более 50% болельщиков «Вашингтона» уверены, что Овечкин в будущем сезоне забьёт 41+ голов

Болельщики «Вашингтон Кэпиталз» приняли участие в голосовании журналиста The Athletic Тарика Эль-Башира. Он предложил фанатам ответить на вопрос, сколько шайб забросит капитан команды Александр Овечкин в сезоне-2022/2023.

51,5% болельщиков уверены, что российский нападающий забьёт от 41 до 50 голов. 45,5% фанатов считают, что Овечкину покорится отметка в 31 шайбу, но он не сможет поразить ворота соперников более 40 раз. Практически 3% болельщиков склонны предполагать, что голевые свершения россиянина будут на отметке в 21-30 голов, и лишь 0,2% — что Овечкин забросит менее 20 шайб.

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате 36-летний российский нападающий «Вашингтона» смог забить 50 голов, благодаря чему стал лучшим снайпером и бомбардиром «столичных».