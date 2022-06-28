ESPN рассказал, какие зарплаты заслужили Ничушкин, Михеев и Задоров по новым контрактам

Журналист ESPN Грег Вышински поделился мыслями о рынке свободных агентов в Национальной хоккейной лиге. Кроме того, обозреватель, ссылаясь на Evolving Hockey, рассказал, какие заработные платы заслуживают хоккеисты по новым контрактам.
В сферу рассуждений Вышински попал ряд российских хоккеистов. Так, Валерий Ничушкин, завоевавший Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш» и зарабатывавший $ 2,5 млн в год по двухлетнему соглашению, заслуживает семилетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 6,357 млн.
27-летний нападающий Илья Михеев в среднем за сезон в «Торонто Мэйпл Лифс» зарабатывал $ 1,645 млн. По мнению Вышински, форвард может получить контракт на $ 5 млн. Защитник Никита Задоров, последний год проведший в «Калгари Флэймз» на зарплате в $ 3,75 млн, заслуживает соглашение на $ 4,255 млн в год.
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