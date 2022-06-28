Агент Яшкина прокомментировал слухи об обмене прав на игрока из «Динамо» в СКА

Хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Аризоны Койотс» Дмитрия Яшкина, высказался относительно слухов о возможном обмене прав на него из московского «Динамо» в СКА.

«Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Наверное, не у меня надо брать комментарий, а у «Динамо» или СКА. К сожалению, ничего не могу вам сказать», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Напомним, 29-летний форвард минувший сезон провёл в Национальной хоккейной лиге, выступая за «Аризону Койотс». Яшкин сыграл 12 матчей, отдав одну голевую передачу. В ноябре 2021 года во встрече регулярки с «Нэшвилл Предаторз» чешский нападающий получил тяжёлую травму. Из-за неё Яшкин пропустил оставшуюся часть регулярного чемпионата.



С 2019 по 2021 год нападающий играл в КХЛ за московское «Динамо».