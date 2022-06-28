Агент Яшкина прокомментировал слухи об обмене прав на игрока из «Динамо» в СКА

Хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы нападающего «Аризоны Койотс» Дмитрия Яшкина, высказался относительно слухов о возможном обмене прав на него из московского «Динамо» в СКА.
«Пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Наверное, не у меня надо брать комментарий, а у «Динамо» или СКА. К сожалению, ничего не могу вам сказать», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
Напомним, 29-летний форвард минувший сезон провёл в Национальной хоккейной лиге, выступая за «Аризону Койотс». Яшкин сыграл 12 матчей, отдав одну голевую передачу. В ноябре 2021 года во встрече регулярки с «Нэшвилл Предаторз» чешский нападающий получил тяжёлую травму. Из-за неё Яшкин пропустил оставшуюся часть регулярного чемпионата.
С 2019 по 2021 год нападающий играл в КХЛ за московское «Динамо».
- 28 июня 2022
-
19:12
-
18:31
-
18:23
-
17:55
-
17:29
-
16:58
-
16:28
-
15:46
-
15:39
-
15:33
-
14:54
-
14:35
-
14:05
-
14:00
-
13:32
-
13:25
-
13:17
-
12:08
-
11:51
-
11:15
-
11:02
-
10:05
-
09:15
-
09:02
-
08:28
-
07:22
- 27 июня 2022
-
23:30
-
23:16
-
22:45
-
22:28
-
22:20
-
22:05
-
21:46
-
21:17
-
20:27