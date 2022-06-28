«Барыс» заключил контракт с нападающим из чешского клуба «Берани Злин» Михасёнком
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«Барыс» на официальном сайте объявил о подписании пробного контракта с нападающим Владимиром Михасёнком.
Отмечается, что соглашение с 24-летним хоккеистом будет действовать до 31 августа 2022 года.
Минувший сезон Михасёнок начинал в «Амуре». За хабаровский клуб российский нападающий успел принять участие в пяти матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых отдал две результативные передачи при показателе полезности «+1».
После игры за «Амур» Михасёнок подписал контракт с чешским клубом «Берани Злин». В Чехии нападающий сыграл 21 встречу, в которой забросил четыре шайбы и отдал пять голевых передач при показателе полезности «-6».
В КХЛ форвард также играл за «Торпедо» в сезоне-2020/2021.
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