Журналист ESPN считает, что главная задача «Колорадо» — продлить контракт с Ничушкиным

Журналист ESPN Кристен Шилтон считает, что первое, что должен сделать «Колорадо Эвеланш» после завоевания Кубка Стэнли, — это продлить контракт с российским нападающим Валерием Ничушкиным.

«У Ничушкина был лучший в карьере регулярный чемпионат и отличный плей-офф. Будучи неограниченно свободным агентом, он заслуживает значительного повышения зарплаты после своего двухлетнего контракта на $ 5 млн, который вот-вот подойдёт к концу. «Колорадо» должен поднять зарплату. Ничушкин идеально подходит для «лавин», и он будет более доступным, чем Назем Кадри, который тоже выйдет на рынок свободных агентов. Ничушкин примерил роль лидера, когда Кадри выбыл в конце плей-офф, ему 27 лет, он на четыре года моложе Кадри. В лице Ничушкина «Колорадо» получает высококлассного высокого игрока, которому есть куда расти. Генеральный менеджер Джо Сакик знает, что делать», — приводит слова Шилтон ESPN.