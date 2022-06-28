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Журналист ESPN высказался о ситуации с контрактом Ильи Михеева с «Торонто»

Журналист ESPN высказался о ситуации с контрактом Ильи Михеева с «Торонто»
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Журналист ESPN Грег Вышински поделился мыслями о будущем российского нападающего Ильи Михеева. Двухлетний контракт 27-летнего форварда с «Торонто Мэйпл Лифс» подходит к концу, а новое соглашение между ними не заключено.

«Один из лучших форвардов, хорошо играющих как в атаке, так и в защите, из тех, кто будет доступен этим летом. Он забросил 21 шайбу в 53 встречах за «Торонто» в прошлом сезоне, а его показатель в 2,08 ожидаемых гола на 60 минут матча был вторым лучшим при игре «пять на пять» — Михеев уступает только Остону Мэттьюсу. Он также забил четыре гола в меньшинстве. Илья появился в нужное время, а его игра потенциально стоит $ 5 млн в год, судя по тому, что предполагает для него Evolving Hockey», — приводит слова Вышински ESPN.

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