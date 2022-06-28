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The Athletic о травме: Ничушкин даже не мог надеть конёк без помощи медицинского персонала

The Athletic о травме: Ничушкин даже не мог надеть конёк без помощи медицинского персонала
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Журналист The Athletic Петер Бауф прокомментировал травму нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина. Российский форвард сыграл в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг», несмотря на серьёзность повреждения — у него опухла и посинела часть голеностопа.

«Ничушкин выступал с травмой. Он даже не был способен надеть конёк без помощи медицинского персонала. Проблему с экипировкой всё же получилось решить, и Валерию пришлось играть через боль. В итоге в финальном матче он провёл на льду почти 23 минуты», — приводит слова Бауфа The Athletic.

Нога Ничушкина из-за травмы

Нога Ничушкина из-за травмы

Фото: Соцсети Валерия Ничушкина

Напомним, Ничушкин показал лучшее время среди всех игроков «Колорадо» в шестой встрече — 22 минуты 50 секунд. За плей-офф он набрал 15 (9+6) очков.

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