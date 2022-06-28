Вышински: здоровье Малкина беспокоит. Но его руки играют так, что перехватывает дыхание

Журналист ESPN Грег Вышински высказался о ситуации с продлением контракта российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Евгений Малкин покидает «Питтсбург»? Это трудно осознать, но это первый раз, когда появилась возможность, что Малкин мог бы продолжить свою карьеру в другом месте. Роб Росси из The Athletic сообщал, что Fenway Sports Group (компания, владеющая «Питтсбургом». — Прим. «Чемпионата») считает приоритетом сохранение Малкина и Летанга в «Питтсбурге» «до конца их карьеры». Теперь это просто вопрос денег, а это всегда самый сложный вопрос.



Если Малкин перейдёт в другую команду, то его зарплата явно сократится. Он достиг возраста, когда его скорость уже не та, что была раньше, ещё и травмы вызывают беспокойство. Но затем ты понимаешь: эти руки играют так, что у тебя перехватывает дыхание. Это закат в стиле Джо Торнтона; у Малкина последует серия однолетних контрактов?» — приводит слова Вышински ESPN.