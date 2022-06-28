«Спасибо «Колорадо» за веру!» Жена Ничушкина поздравила мужа с завоеванием Кубка Стэнли

Жена российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, Светлана, в одной из своих социальных сетей в свой день рождения посвятила пост мужу после победы в финале Кубка Стэнли.
«Я не могу передать, как горжусь мужем, и знаю, через что он прошёл за последние годы! Мой муж — это олицетворение любви к своему делу, силы духа настоящего мужчины и большой пример для всех, как нужно пахать даже в самое сложное время, несмотря ни на что! Даже в самые тяжёлые моменты он работал и верил, что всё получится и он сможет поднять этот кубок над головой, осуществить мечту своего детства! И вот она, мечта, в руках! Терпение и труд всё перетрут! Валерий, поздравляю!
Спасибо «Колорадо» за веру! Этот человек никогда не подведёт!» — говорится в сообщении.
- 28 июня 2022
-
23:19
-
22:53
-
22:27
-
21:56
-
21:24
-
20:50
-
20:12
-
20:03
-
19:30
-
19:12
-
18:31
-
18:23
-
17:55
-
17:29
-
16:58
-
16:28
-
15:46
-
15:39
-
15:33
-
14:54
-
14:35
-
14:05
-
14:00
-
13:32
-
13:25
-
13:17
-
12:08
-
11:51
-
11:15
-
11:02
-
10:05
-
09:15
-
09:02
-
08:28
-
07:22