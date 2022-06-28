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«Спасибо «Колорадо» за веру!» Жена Ничушкина поздравила мужа с завоеванием Кубка Стэнли

«Спасибо «Колорадо» за веру!» Жена Ничушкина поздравила мужа с завоеванием Кубка Стэнли
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Жена российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, Светлана, в одной из своих социальных сетей в свой день рождения посвятила пост мужу после победы в финале Кубка Стэнли.

«Я не могу передать, как горжусь мужем, и знаю, через что он прошёл за последние годы! Мой муж — это олицетворение любви к своему делу, силы духа настоящего мужчины и большой пример для всех, как нужно пахать даже в самое сложное время, несмотря ни на что! Даже в самые тяжёлые моменты он работал и верил, что всё получится и он сможет поднять этот кубок над головой, осуществить мечту своего детства! И вот она, мечта, в руках! Терпение и труд всё перетрут! Валерий, поздравляю!

Спасибо «Колорадо» за веру! Этот человек никогда не подведёт!» — говорится в сообщении.

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